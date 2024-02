F1 - Red Bull : Verstappen, l'homme à abattre

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours du début de la saison 2024 de Formule 1, Le 10 Sport vous propose chaque jour la présentation d'une des dix écuries de la grille jusqu'aux premiers tours de roue à Bahreïn le 29 février. Et pour finir ces présentations, c'est au tour de Red Bull. L'écurie qui a écrasé les deux dernières saisons cherchera à offrir à quatrième titre de suite à Max Verstappen. Compte tenu du fait que la réglementation n'a pas évolué, l'écurie autrichienne partira encore une fois comme l'immense favorite. L'objectif sera de marquer l'histoire.

C'est une histoire de cycle. Après avoir dominé la F1 avec Sebastian Vettel entre 2009 et 2013, Red Bull avait laissé la place à Mercedes qui a tout raflé jusqu'en 2020. 2021 a finalement été l'année de rupture. L'écurie de la marque allemande a conservé son titre constructeur, mais a vu Max Verstappen décrocher le titre au terme d'une dernière course qui est entrée dans l'histoire. Derrière, Red Bull a parfaitement pris le virage de 2022 et du changement radical de réglementation pour aboutir au chef d'œuvre de 2023. 21 victoires en 22 courses dont 19 pour le seul Max Verstappen, l'homme de touts les records, devenu triple champion du monde et qui souhaite encore plus entrer dans l'histoire.

Le fait de l'hiver : L'affaire Horner passe mal en interne

Et compte tenu du fait que la réglementation n'évoluera plus avant 2026 et la révolution sur les moteurs, Max Verstappen semble bien parti pour décrocher les deux prochains titres mondiaux. D'autant plus que Red Bull a décidé de recevoir son concept en changeant sa monoplace pourtant archi dominatrice. Et pourtant, cela semble encore fonctionner comme en témoignent les essais hivernaux. Mais un grain de sable est venu enrayer la mécanique parfaitement huilée de Red Bull. En interne, Christian Horner a effectivement été accusé de comportement inapproprié par une employée de l'écurie. Un jury indépendant a ainsi été mandaté pour mener une enquête interne, et le verdict a été rendu. La patron de Red Bull a été blanchi, mais la plaignante peut encore faire appel. Reste à savoir si cette affaire impactera la saison de de l'écurie autrichienne.

Les pilotes : Verstappen et Pérez

Difficile de penser que cela déviera Max Verstappen de son objectif : devenir quadruple champion du monde et ainsi égaler Alain Prost et Sebastian Vettel. Le Néerlandais sera d'ailleurs l'immense favori à sa propre succession et personne ne semble en mesure de le concurrencer sur une saison entière. Pas même son coéquipier. Difficile d'imaginer que Verstappen fasse la même moisson qu'en 2023, mais il n'a pas besoin de remporter 86% des courses pour être sacré. Dans le garage d'à côté, Sergio Pérez, visiblement marqué par l'humiliation subie la saison dernière, va tenter d'exister. Il n'a d'ailleurs pas le choix. En fin de contrat à la fin de la saison, Checo sait qu'il joue son avenir chez Red Bull. S'il n'est pas en mesure d'être plus proche de Max Verstappen, l'écurie autrichienne n'hésitera pas à se séparer du Mexicain et n'aura pas de mal à lui trouver un remplaçant. Tous les pilotes du monde souhaitent avoir la chance d'être dans le baquet de la Red Bull.

L'objectif : Marquer encore un peu plus l'histoire

Autrement dit, l'objectif de Red Bull est très clair, à savoir poursuivre son hégémonie. Max Verstappen, triple champion du monde en titre, voudra entrer dans l'histoire, tandis que l'écurie cherchera à décrocher un troisième titre constructeur de suite. L'absence de bouleversement au niveau de la réglementation fait que Red Bull sera encore une fois l'équipe à battre. Et bien que Ferrari et Mercedes aient rattrapé une partie de leur retard, cela ne semble pas suffisant pour venir contrer l'hégémonie de Max Verstappen qui compte bien en profiter pour continuer à garnir son palmarès au moins jusqu'en 2026.