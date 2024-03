F1 : Le clan Alonso s'active en coulisses, coup de tonnerre à venir ?

Arnaud De Kanel

Fernando Alonso n'a pas idéalement lancé sa saison. Alors qu'il avait débuté par un podium surprenant l'an dernier à Bahreïn, le pilote espagnol s'est contenté d'une neuvième place samedi qui confirme qu'Aston Martin n'est que la cinquième force du plateau. Flavio Briatore assure donc prendre les choses en mains pour sonder différentes écuries si le projet de l'écurie britannique n'évolue pas.

Après Lewis Hamilton chez Ferrari, la Formule 1 nous réserve peut-être un nouveau coup de tonnerre. En fin de contrat avec Aston Martin à l'issue de la saison, Fernando Alonso pourrait être tenté d'aller voir ailleurs en 2025. Les doutes autour du projet de l'écurie britannique s'épaississent dans l'entourage du pilote espagnol qui commence à sonder la concurrence.

F1 : Un fiasco français est confirmé ! https://t.co/x3zfgznU9p pic.twitter.com/eUoQ6J2BxO — le10sport (@le10sport) March 4, 2024

Briatore aperçu avec Mercedes et Red Bull

En charge de la carrière de Fernando Alonso, Flavio Briatore était présent à Bahreïn pour le premier Grand Prix de la saison. Et ce week-end, l'Italien a même été aperçu en train de rencontrer le patron de Mercedes, Toto Wolff, ainsi que celui de Red Bull, Christian Horner. Des rencontres loin d'être anodines puisque Mercedes cherche un remplaçant à Lewis Hamilton et que Red Bull pourrait s'orienter sur Alonso en cas de départ de Sergio Perez, mais également de celui inattendu de Max Verstappen, annoncé dans le viseur de Mercedes. Flavio Briatore confirme même avoir commencé à travailler pour trouver la meilleure destination possible à Fernando Alonso.

Briatore flaire «les opportunités» pour Alonso