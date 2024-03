F1 : Lewis Hamilton menace Red Bull

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Bahrein, Max Verstappen et Red Bull ont encore dominé la course, le Néerlandais passant la ligne d'arrivée avec plus de 20 secondes d'avance sur son coéquipier, Sergio Pérez. Carlos Sainz Jr ferme le podium. Chez Mercedes, le résultat est à peu près similaire avec ce qu'ils faisaient l'an passé, George Russell terminant 5ème et Lewis Hamilton 7ème. Mais le septuple champion du monde de Formule 1 estime être capable de battre Red Bull plus souvent cette saison.

Lewis Hamilton dispute sa dernière saison avec Mercedes. Le pilote britannique va rejoindre Ferrari la saison prochaine mais souhaite terminer en beauté son aventure avec Mercedes. Septième lors du premier Grand Prix de la saison à Bahrein, Hamilton souhaite continuer dans cette lignée. Red Bull est prévenu.

«J’espère que certains comme nous se battront pour des victoires ici ou là»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Lewis Hamilton a donné son ressenti après la première course à Bahrein : « Je me sens bien, je ne me sens pas déprimé. Je pense que c’est une course super moyenne de notre part, il y avait moyen d’être bien plus proche en termes d’écart à l’arrivée sans nos divers soucis de surchauffe. Mais Red Bull, vous savez, ils vont tout gagner pendant un moment. Max est le favori. Je ne pense pas que quiconque se battra contre lui pour le titre cette année, mais j’espère que certains comme nous se battront pour des victoires ici ou là. »

«Nous sommes très proches des Ferrari»