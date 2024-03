F1 : Coup de tonnerre pour le boss de Red Bull ?

Benjamin Labrousse

Depuis le début de saison, Red Bull est frappée par des tensions en interne. Le directeur Christian Horner, accusé de comportement inapproprié envers une employée, a finalement été maintenu à son poste. Si l’emblématique Helmut Marko a lui aussi été l’objet d’une enquête interne, Horner pourrait finalement être débarqué avant le prochain Grand Prix d’Australie. Explications.

Si Red Bull survole ce début de saison 2024, l’écurie autrichienne est sévèrement touchée en interne. En février, son directeur Christian Horner a été l’objet d’une plainte de la part d’une employée de la firme, qui l’accusait de comportement inapproprié. Si, rapidement, une enquête interne a abouti au blanchiment du britannique, Red Bull s’est alors scindé en deux camps. Le père de Max Verstappen, Jos, avait remis de l’huile sur le feu samedi dernier en affirmant que l’écurie championne du monde courait à sa perte avec Christian Horner à sa tête…

Rien ne va plus chez Red Bull

Et si l’ambiance semble donc chaotique chez RB , rien ne va en s’arrangeant. Figure emblématique de l’écurie autrichienne, Helmut Marko a révélé à Djeddah ce week-end, qu’il était à son tour sous enquête interne. La raison ? Le « Docteur » est suspecté d’avoir fait fuiter des informations de l’enquête autour de Christian Horner auprès de certains médias. Conséquence de cela, Max Verstappen remettait en cause son avenir chez Red Bull dans la foulée, affirmant que la présence d’Helmut Marko était plus que nécessaire pour lui…

L’avenir de Christian Horner est de nouveau menacé !