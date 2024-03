F1 : Alonso puni, Hamilton va se faire voler un titre ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

16 ans après, le crashgate du GP de Singapour continue de faire parler. Et pour cause, Felipe Massa a décidé de déposer plainte auprès de la FIA afin de faire annuler le résultat de cette course, ce qui priverait Lewis Hamilton des points de sa troisième place et offrirait donc le titre au Brésilien qui était alors au volant d'une Ferrari.

La saison 2008 a notamment été marquée par le scandale du crashgate à Singapour. Mal engagée, Renault décide de sacrifier Nelsinho Piquet qui crashe volontairement sa monoplace dans le mur afin de faire entrer la voiture de sécurité. Tous les pilotes en profitent ainsi pour passer par les stands. Tous sauf Fernando Alonso, l'autre pilote Renault, qui s'était arrêté juste avant l'intervention de la safety car et se retrouve donc en tête avant de remporter la course. Mais il ne s'agit évidemment pas d'un hasard puisque Flavio Briatore, alors directeur de l'écurie française, reconnaîtra qu'il avait tout planifié afin de faire gagner son pilote espagnol. Résultat, Fernando Alonso s'impose devant Nico Rosberg et Lewis Hamilton. Dans le même temps, Felipe Massa ne marque pas de points puisqu'il ne terminera que 13e après être reparti trop tôt des stands, emportant avec lui la pompe à essence. Une image qui avait d'ailleurs fait le buzz à l'époque. A l'issue du Grand Prix de Singapour, Flavio Briatore sera radié à vie tandis que Pat Symonds suspendu pour cinq ans.

Massa veut récupérer le titre de 2008 !

Néanmoins, le résultat du Grand Prix sera entériné et aura une incidence majeure sur le classement final puisque Lewis Hamilton obtiendra son premier titre mondial quelques semaines plus tard à l'issue d'un GP du Brésil inoubliable, devançant Felipe Massa pour un seul point. 16 ans plus tard, le Brésilien réclame ainsi que le résultat du Grand Prix de Singapour 2018 soit annulé ce qui provoquerait la perte de six points pour Lewis Hamilton et offrirait donc le titre au pilote Ferrari. « J'ai toujours dit que je me battrai jusqu'au bout. Comme la FIA et la FOM ont décidé de ne rien faire, nous allons chercher à faire corriger cette injustice historique devant les tribunaux. L'affaire est maintenant entre les mains des avocats, et ils sont pleinement autorisés à faire tout ce qui est nécessaire pour que justice soit faite dans le sport », a d'ailleurs expliqué Felipe Massa.

«Monsieur Massa aurait remporté le championnat du monde des pilotes cette année-là»