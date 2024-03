F1 - Hamilton : Mercedes rêve de Max Verstappen !

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton ne sera plus chez Mercedes en 2025. Le Britannique quittera l'écurie allemande à l'issue de la saison pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Toto Wolff va donc devoir trouver un remplaçant au septuple champion du monde. Et dans cette optique, le patron de Mercedes a fait savoir qu'il rêvait de voir Max Verstappen débarquer pour remplacer Lewis Hamilton.

Mercedes explore les pistes pour remplacer Hamilton

Toto Wolff pourrait se tourner vers Mick Schumacher, qui connaît déjà l’équipe puisqu’il était le pilote de réserve en 2023. Fernando Alonso pourrait aussi être une option. Du haut de ses 42 ans, l’Espagnol pourrait apporter toute son expérience à Mercedes. Mais la piste Max Verstappen n’est pas écartée non plus. Red Bull fait face à une grosse polémique ces dernières semaines, ce qui pourrait pousser le Néerlandais à se chercher une nouvelle équipe. Toto Wolff a d’ailleurs avoué que lui comme beaucoup d’autres rêveraient d’accueillir le triple champion du monde en titre la saison prochaine.

«C’est une décision que Max doit prendre»