F1 : Hamilton claque la porte, Mercedes a trouvé son remplaçant

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix d'Arabie saoudite, Carlos Sainz n'a pas pris place au volant de sa monoplace car il avait été victime d'une appendicite. C'est donc le jeune talent britannique, Ollie Bearman, qui a pris le départ et a terminé septième, devant Lewis Hamilton. Carlos Sainz sait que ses jours sont comptés chez Ferrari puisqu'il sera remplacé par Lewis Hamilton l'année prochaine et il pourrait prendre la place du Britannique chez Mercedes.

Le mercato en Formule 1 risque d'être très animé la saison prochaine. Le premier gros coup est connu puisque Ferrari a annoncé que le septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, ferait partie de l'équipe en 2025. Carlos Sainz Jr sait donc qu'il quittera la Scuderia l'année prochaine et cherche un nouveau projet. Nouveau projet qui serait déjà connu puisque le pilote espagnol aurait déjà signé un contrat avec une écurie mythique de la Formule 1.

Carlos Sainz chez Mercedes ?

Selon plusieurs sources récoltées par le média Nextgen-Auto , Carlos Sainz Jr devrait signer chez Mercedes la saison prochaine. Le pilote espagnol de Ferrari et son manager ont été aperçus sortant de l'hospitalité de Mercedes lors du Grand Prix d'Arabie saoudite. Les négociations auraient donc commencé et un contrat aurait déjà été élaboré et serait même prêt à être signé, si les deux parties se mettent d'accord. Mais tout pourrait évoluer assez vite dans un sens ou dans un autre, des rumeurs envoyant également Max Verstappen chez Mercedes...

F1 : Il annonce une humiliation pour Hamilton chez Ferrari https://t.co/VRN0n3Q5tc pic.twitter.com/H5SBhszDVr — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Nous discutons déjà avec des pilotes, des managers, le téléphone sonne, c’est normal»