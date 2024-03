F1 : Avant Hamilton, Ferrari annonce du lourd !

Pierrick Levallet

Après la saison 2024 de F1, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. En attendant le septuple champion du monde, la Scuderia continue de pousser le développement de sa monoplace afin de rattraper son retard sur Red Bull. Frédéric Vasseur a d'ailleurs annoncé que l'équipe italienne avait réalisé des progrès intéressants.

«Nous avons fait des progrès décents»

« Ce n’est jamais facile d’avoir une idée claire des performances en course parce qu’on ne sait pas quand les gars attaquent. Mais si vous comparez avec ce qui s’est passé il y a un an, à plus ou moins deux dixièmes, nous étions à 1,1 seconde, et là nous étions à quatre, cinq, sixièmes dixièmes d’écart. Maintenant, la performance vient de partout. Ce n’est jamais une chose qui représente cinq dixièmes sur la voiture. Si nous voulons rattraper notre retard, nous devons nous améliorer dans chaque domaine. C’était notre approche et cela a bien payé. Nous avons fait des progrès décents dans tous les domaines et nous devons continuer à pousser » a d’abord expliqué le patron de Ferrari dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous sommes à fond et continuerons avec la même approche»