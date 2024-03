F1 : Verstappen écrase tout, Red Bull jubile !

Benjamin Labrousse

Si Red Bull est actuellement au centre de l’attention du paddock pour des raisons extra-sportives, la formation autrichienne réalise un début de saison parfait. Grâce aux deux doublés réalisés à Bahreïn et en Arabie Saoudite par Sergio Perez et Max Verstappen, Christian Horner s’est dit très satisfait du travail réalisé, notamment à l’égard de la nouvelle monoplace.

La saison 2024 a commencé sur les chapeaux de roues pour Red Bull. L’écurie championne du monde l’an passé a signé deux premières victoires grâce à l’inévitable Max Verstappen. Par ailleurs, les bonnes performances de Sergio Perez à bord de la RB20 ont permis à l’écurie autrichienne de rapidement prendre le large au niveau du classement du championnat du monde des constructeurs…

F1 - Hamilton : Mercedes rêve de Max Verstappen ! https://t.co/zmGyoSYe8F pic.twitter.com/x8kXEqWyoE — le10sport (@le10sport) March 10, 2024

« La RB20 était pour nous une évolution agressive de la RB19 »

S’il est actuellement embourbé dans une grosse polémique extra-sportive, le directeur Christian Horner s’est félicité des siens lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite. « Les voitures ont brillamment performé tout le week-end et les pilotes ont fait leur part pour nous offrir déjà un deuxième doublé de la saison. Je pense que vous pouvez voir que l’équipe fonctionne à un niveau incroyablement élevé, sur la piste et chez nous à Milton Keynes, nous avons maintenu cette dynamique de l’année dernière. C’est le témoignage de beaucoup de travail acharné de la part de tout le monde. La RB20 était pour nous une évolution agressive de la RB19, mais après une démonstration dominante à Bahreïn, nous sommes arrivés sur un autre circuit et elle a encore bien performé » , a confié le Britannique dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« À Melbourne, nous aurons un autre défi très différent »