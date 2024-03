F1 - GP d'Arabie saoudite : Verstappen seul au monde, grosse surprise chez Ferrari !

Arnaud De Kanel

Le Grand Prix d'Arabie saoudite a rendu son verdict samedi. Comme à Bahreïn la semaine dernière, Max Verstappen n'a guère laissé de place au doute et il s'est facilement imposé après être parti en pole position. Chez Ferrari, le jeune Oliver Bearman, remplaçant le temps d'un week-end de Carlos Sainz opéré de l'appendicite, a surpris son monde.

Perturbé par l'annonce d'un potentiel départ d'Helmut Marko, Max Verstappen a su faire abstraction de l'extra-sportif une fois monté dans sa monoplace. Auteur de la pole après avoir réalisé le meilleur temps de l'histoire du circuit de la corniche de Djeddah, le triple champion du monde en titre n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires.



Verstappen récidive, la belle surprise Bearman

Et de 56 pour Max Verstappen ! Ultra dominateur tout au long du week-end en Arabie saoudite, le pilote Red Bull a remporté son 56ème Grand Prix en carrière. Il conforte donc sereinement son avance. Comme à Bahreïn, Sergio Perez s'est classé en seconde position tandis que Charles Leclerc a signé son premier podium de la saison, lui permettant de ne pas trop être distancé au championnat. Le week-end n'a pas été de tout repos pour Ferrari qui a du lancer dans l'arène son jeune pilote Oliver Bearman suite à un problème de santé (appendicite) de Carlos Sainz. Malgré quelques frayeurs en début de course, le Britannique de 18 ans a fait forte impression en se classant 7ème et en ramenant des points précieux en vue du championnat constructeurs. Côté français, ça va toujours aussi mal pour Alpine avec l'abandon de Pierre Gasly à l'issue du premier tour de course. Esteban Ocon a fait ce qu'il pouvait mais sa monoplace ne lui a pas permis d'entrer dans les points. L'écurie tricolore reste la moins bonne de la grille après la seconde course de cette saison 2024.

Le classement après le GP d'Arabie saoudite

1) Max Verstappen (Red Bull) – 51 points

2) Sergio Pérez (Red Bull) – 36 points

3) Charles Leclerc (Ferrari) – 28 points

4) George Russell (Mercedes) – 18 points

5) Oscar Piastri (McLaren) – 16 points

6) Carlos Sainz (Ferrari) – 15 points

7) Fernando Alonso (Aston Martin) – 12 points

8) Lando Norris (McLaren) – 12 points

9) Lewis Hamilton (Mercedes) – 8 points

10) Ollie Bearman (Ferrari) – 6 points

11) Lance Stroll (Aston Marton) – 1 point

12) Nico Hülkenberg (Haas) – 1 point

13) Alexander Albon (Williams) – 0 point

14) Guanyu Zhou (Sauber) – 0 point

15) Kevin Magnussen (Haas) – 0 point

16) Daniel Ricciardo (RB) – 0 point

17) Esteban Ocon (Alpine) – 0 point

18) Yuki Tsunoda (RB) – 0 point

19) Logan Sargeant (Williams) – 0 point

20) Valtteri Bottas (Sauber) – 0 point

21) Pierre Gasly (Alpine) – 0 point