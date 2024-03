F1 : Verstappen chez Mercedes, Red Bull fait une grosse annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques jours, une folle rumeur parcours le paddock. En effet, alors que la crise fait rage chez Red Bull, le nom de Max Verstappen revient avec insistance chez Mercedes où il pourrait remplacer Lewis Hamilton la saison prochaine. Cependant, Christian Horner, au cœur de la tempête, assure que le triple champion du monde va honorer son contrat qui court jusqu'en 2028.

Alors que la crise frappe Red Bull depuis quelques semaines, l'une des conséquences pourrait bien être le départ de Max Verstappen. Alors que son père, qui est également son agent, est en froid avec Christian Horner, le nom du triple champion du monde est désormais cité pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes la saison prochaine alors que son contrat court jusqu'en 2028 avec Red Bull. Mais des clauses pourraient lui permettre de partir avant l'échéance de son bail. Néanmoins, Christian Horner se dit très confiant.

Horner très optimiste pour l'avenir de Verstappen

« Je suis certain qu’il le fera [qu’il ira jusqu’au bout de son contrat avec Red Bull]. Il a une grande équipe autour de lui, il a une grande confiance en cette équipe. Nous avons accompli beaucoup de choses ensemble. Il s’est engagé à conclure un accord jusqu’en 2028. Du côté de l’équipe, du côté de Max, nous sommes déterminés à bâtir sur les succès que nous avons déjà obtenus. Ses 55 victoires ont toutes été remportées dans des voitures Red Bull, tous les podiums ont été remportés dans des voitures de course Red Bull. Nous sommes déterminés à bâtir sur cette base et, espérons-le, à en ajouter bien d’autres à l’avenir », lâche le patron de Red Bull dans des propos rapportés par F1 Only , avant de poursuivre.

«Nous sommes désormais impatients d’aller vers l’avant»