F1 : Verstappen lance un avertissement à Alonso

Pierrick Levallet

Vainqueur du Grand Prix de Bahreïn, Max Verstappen s'est fait surprendre lors des EL2 en Arabie Saoudite. Le Néerlandais n'a réalisé que le troisième meilleur tour et a notamment été devancé par Fernando Alonso. Le triple champion du monde a néanmoins tenu à faire savoir au pilote d'Aston Martin que l'histoire allait être différente lors du Grand Prix.

Vainqueur du Grand Prix de Bahreïn samedi dernier, Max Verstappen est désormais focalisé sur le Grand Prix d’Arabie Saoudite. Les pilotes de F1 ont d’ailleurs pu effectuer leurs deux premières séances d’essais libres sur la piste de Djeddah. Et contre toute attente, le pilote de Red Bull s’est fait surclasser pour cette première journée de roulage sur le circuit saoudien.

F1 : Mercedes, Hamilton... Verstappen sort du silence et met le feu au paddock https://t.co/PoRCs50AWB pic.twitter.com/Z7JMXEZpjJ — le10sport (@le10sport) March 7, 2024

Fernando Alonso premier pendant les EL2, Verstappen troisième

En effet, Max Verstappen n’a signé que le troisième meilleur tour des EL2. Le Néerlandais a été devancé par George Russell et sa Mercedes, mais surtout par Fernando Alonso. Du haut de ses 42 ans, l’Espagnol a frappé un grand coup avec son Aston Martin et prouve qu’il est toujours un concurrent sérieux pour Max Verstappen. Le pilote de Red Bull a néanmoins fait savoir au double champion du monde que cela n’allait très certainement pas être la même chose lors du Grand Prix.

«Notre voiture prend vraiment vie sur un long relais»