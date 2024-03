F1 : Mercedes, Hamilton... Verstappen sort du silence et met le feu au paddock

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En pleine crise interne, Red Bull est cœur de toutes les discussions dans le paddock. Et pour cause, la situation de Christian Horner continue de faire parler et les tensions avec Jos Verstappen s'accentuent, au point qu'un départ du triple champion du monde soit envisagé. Max Verstappen a d'ailleurs évoqué cette situation et les rumeurs qui l'envoient chez Mercedes.

Large vainqueur a Bahreïn, Max Verstappen a confirmé sa domination sur la F1. Autrement dit, sur le plan sportif, tout va toujours très bien chez Red Bull. Mais en dehors de la piste, difficile d'en dire autant. C'est même la crise ! Blanchi des accusations de comportement inapproprié d'une employé de chez Red Bull, Christian Horner n'est pas encore tiré d'affaires à cause de la fuite de différents messages compromettants. Dans le même temps, Jos Verstappen a réclamé le départ du patron de Red Bull, menaçant d'un possible départ de son fils chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton. A peine arrivé à Djeddah en Arabie Saoudite pour le deuxième rendez-vous de la saison, Max Verstappen a évoqué cette situation.

F1 - Hamilton : Mercedes ouvre la porte à Verstappen ! https://t.co/9K270U1yx2 pic.twitter.com/z37yQn8NiR — le10sport (@le10sport) March 6, 2024

Verstappen évoque la crise chez Red Bull

« Je ne sais pas si l’équipe va exploser. J’espère que non ! Cela ne devrait pas être le cas. C’est une entreprise solide, c’est une équipe solide, avec beaucoup de membres forts, donc normalement non. J’ai vu beaucoup d’histoires ces derniers jours, ce qui est, oui, un peu bizarre à lire. Mais de mon côté, ce que je souhaite, peu importe qui est impliqué ou non dans l’équipe, c’est avoir un environnement calme où tout le monde est heureux de travailler », assure le triple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'être interrogé sur une éventuelle signature chez Mercedes, sans fermer la porte.

«On ne peut jamais dire à 100% que ça va se passer comme on l’a décidé»