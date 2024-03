F1 : Il déballe tout sur le calvaire de Mercedes !

Benjamin Labrousse

Mercedes connaît un début de saison très compliqué. Si George Russell semble en phase avec sa monoplace, cela est loin d’être le cas pour Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde galère avec la W15, au grand dam du directeur Toto Wolff, qui espère rapidement trouver des solutions adéquates. Explication.

Pour sa dernière saison chez Mercedes (avant son départ vers Ferrari), Lewis Hamilton est attendu au tournant. 3ème du championnat du monde en 2023, « King Lewis » connaît un début de saison laborieux. 7ème à Bahreïn la semaine dernière puis 9ème en Arabie Saoudite ce samedi, le septuple champion du monde ne cesse de se plaindre de sa monoplace. En effet, Hamilton ainsi que les membres de Mercedes ne sont pas rassurés par le train arrière de la W15…

« Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas »

S’il a affirmé que la course de samedi à Djeddah avait été « ennuyeuse », le directeur des Flèches d’Argent Toto Wolff s’est exprimé à propos du début de saison laborieux chez Mercedes. Ce dernier ne parvient pas encore à véritablement identifier les problèmes entourant la W15. « Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. Nous sommes rapides partout ailleurs, quasiment. Nous savons que nous avons un aileron arrière plus petit, nous compensons ce que nous perdons dans les virages. Mais c'est [dans les virages] à haute vitesse que nous perdons le plus de temps » , a ainsi déclaré Toto Wolff dans des propos relayés par Motorsport.com .

« Il n'y a pas un énorme couloir de performance »