F1 : Sensation chez Ferrari, Leclerc annonce du lourd

Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite le week-end dernier, Ferrari a réservé une petite surprise. La Scuderia a appelé Oliver Bearman à la dernière minute pour remplacer Carlos Sainz Jr et accompagner Charles Leclerc. Du haut de ses 18 ans, le Britannique a donc pu faire ses débuts en F1. Et pour le premier Grand Prix de sa carrière, Oliver Bearman a terminé septième derrière George Russell mais devant Lando Norris et Lewis Hamilton. Le compatriote du septuple champion du monde a fait sensation chez Ferrari. Charles Leclerc a d’ailleurs été époustouflé par la prestation de son exceptionnel coéquipier.

«C’était vraiment impressionnant»

« Je pense que tout le monde a pu le voir, mais évidemment, l’avoir dans le même garage, voir comment il travaillait et comment il a abordé tout cette situation avec autant de calme a été très impressionnant. C’était vraiment impressionnant, je pense qu’il a montré à tout le paddock de quoi il était capable et je pense qu’après une performance comme celle-là, ce n’est qu’une question de temps avant de le voir définitivement dans le paddock de la Formule 1 » a d’abord expliqué le pilote de Ferrari dans des propos rapportés par F1 Only .

«Il a juste fait un travail incroyable»