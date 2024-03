F1 : Le boss de Ferrari fait une grande annonce

Jean de Teyssière

Lors du deuxième Grand Prix de la saison en Arabie saoudite, Ferrari a une nouvelle fois montré qu'elle était capable de rivaliser avec Red Bull. Charles Leclerc est une nouvelle fois parti de la deuxième place et a cette fois-ci réussit à terminer sur le podium, derrière Max Verstappen et Sergio Pérez. Une forme à préserver, qui rend optimiste le directeur de l'écurie italienne, Frédéric Vasseur.

Au moment de disputer les premières qualifications de la saison à Bahrein, Charles Leclerc réalise le tour le plus rapide en Q2, avant de voir Max Verstappen remporter la Q3. Un résultat qui montre que Ferrari peut rivaliser sur un tour avec Red Bull, même si sur les Grands Prix, les Red Bull ont encore une longueur d'avance.

«Il est clair que Red Bull a encore un avantage sur nous»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari, se montre optimiste au vu des premiers résultats de ses pilotes : « Et je ne veux pas raconter des conneries à quelqu’un, ou des conneries que je n’ai pas le droit de raconter, que j’irai voir les commissaires la semaine prochaine. Mais il est clair qu’ils ont encore un avantage sur nous et que nous devons continuer à nous développer et à pousser, mais je pense que c’est un pas en avant aujourd’hui. C’était déjà un bon signal la semaine dernière à Bahreïn. C’est très encourageant pour tout le monde et c’est la meilleure façon de motiver tout le monde. »

«Si un week-end nous sommes devant Red Bull, je garderai la même approche»