F1 : Au duel avec Hamilton, il se lâche sur ce crack !

Benjamin Labrousse

Lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite samedi, Oscar Piastri a réalisé une très belle performance en terminant 4ème. Pendant longtemps, le jeune pilote australien aura bataillé derrière Lewis Hamilton, qui a tardé à s’arrêter au stand. Considéré comme un grand espoir, Piastri a réalisé une très belle course selon Andrea Stella.

A seulement 22 ans, Oscar Piastri régale. L’Australien a réalisé une course réussie à Djeddah samedi dernier. Parti en cinquième position, le pilote McLaren a longtemps patienté derrière un certain Lewis Hamilton, qui ne s’est pas arrêté au stand après une safety car pour reprendre sa place. D’ailleurs, il se pourrait que McLaren et Mercedes se livrent un beau duel que ce soit en course ou en qualifications dans les prochains Grand Prix.

« Je pense donc que c’est très, très serré entre nous »

« Je pense que Lewis a montré que si nous nous qualifions derrière eux, il y a de fortes chances que nous soyons coincés derrière eux pendant toute la course » , a notamment analysé Oscar Piastri qui a longuement aperçu la monoplace de Lewis Hamilton devant lui samedi dernier. « Je pense donc que c’est très, très serré entre nous. Et oui, nous devons travailler pour essayer de les dépasser et de rattraper les deux équipes [Red Bull et Ferrari] qui nous précèdent » .

« Il ne s’est pas montré nerveux »