F1 : Hamilton s'en va, une future star est attendue chez Mercedes

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'annonce du départ de Lewis Hamilton a mis le feu au paddock, mais pousse surtout Mercedes à s'activer afin de trouver son successeur pour 2025. Plusieurs noms circulent, mais celui du jeune Andrea Kimi Antonelli fait figure de favori. Couvé par Toto Wolff, le pilote de 17 ans pourrait bien se retrouver dans le baquet du septuple champion du monde la saison prochaine.

C'est acté, Lewis Hamilton sera en Rouge la saison prochaine puisqu'il a annoncé qu'il rejoindrait Ferrari après 12 saison chez Mercedes. Sa succession est donc en préparation, et un nom revient avec insistance à savoir celui du jeune Andrea Kimi Antonelli. Membre de l'académie Mercedes, le pilote de 17 ans est présenté comme le plus impressionnant de sa catégorie d'âge depuis un certain Max Verstappen. Ce n'est donc pas une surprise qu'il soit présenté comme le favori pour remplacer Lewis Hamilton. Couvé par Toto Wolff, Andrea Kimi Antonelli était d'ailleurs à Imola cette semaine pour tester la Mercedes AMG GT3, comme il n'a pas le droit de piloter une F1 à cause de son âge. Et Wolff se montre dithyrambique.

F1 : Il annonce une humiliation pour Hamilton chez Ferrari https://t.co/VRN0n3Q5tc pic.twitter.com/H5SBhszDVr — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

Wolff s'enflamme pour Antonelli

« C’est intéressant de pouvoir étudier un pilote de près, ses réactions, sa façon de travailler. Bien sûr il est jeune, il a beaucoup à apprendre sur le plan technique. Mais sa personnalité, ses réactions, son calme ou sa nervosité, ça en dit long sur la force mentale d’un pilote, s’il a ce qu’il faut pour la F1 ou non », lance le patron de l'écurie Mercedes dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com , avant d'en rajouter une couche.

«A ce stade, nous gardons toutes les options ouvertes»