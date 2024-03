F1 : Un crack brille avec Ferrari, il jubile

Jean de Teyssière

Victime d'une crise d'appendicite, Carlos Sainz Jr n'a pas pu prendre part au Grand Prix d'Arabie saoudite le week-end dernier. C'est donc le jeune pilote britannique, Ollie Bearman, qui a pris sa place au pied levé. Avec un certain succès puisqu'il a terminé septième, devant notamment Lewis Hamilton. Bearman a vécu un rêve éveillé et s'est émerveillé de tous les messages reçus après sa performance.

Après avoir réalisé le onzième temps à Jeddah, Ollie Bearman a réussi à terminer septième du Grand Prix d'Arabie saoudite. Une performance qui a impressionné bon nombre de suiveurs, puisque le jeune pilote britannique de 18 ans était parti pour courir en F2. Le pilote de réserve de Ferrari a vécu un véritable rêve.

«C’était fantastique»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Ollie Bearman est revenu sur ce week-end de course en Formule 1 avec Ferrari : « C’était génial de travailler avec des pilotes de F1. Je ne me considère pas comme un pilote de F1 bien que j’aie participé à une course, je suis encore en F2, et c’est formidable de voir le niveau auquel ils sont performants, auquel ils travaillent. C’est quelque chose que je m’efforce de faire. J’ai eu les conseils de Charles pendant le week-end, en particulier lors des qualifications, mais aussi avant la course, et ceux de Carlos pendant la course. Il me guidait à travers ce qu’il voyait dans les données et les transmettait à mon ingénieur. C’était fantastique, et cela m’a vraiment aidé à accélérer le processus d’apprentissage et à prendre de la vitesse beaucoup plus rapidement grâce à eux. C’était formidable. »

F1 : Il annonce une humiliation pour Hamilton chez Ferrari https://t.co/VRN0n3Q5tc pic.twitter.com/H5SBhszDVr — le10sport (@le10sport) March 13, 2024

«Lewis m’a serré dans ses bras après la course c’était un moment de fierté pour moi»