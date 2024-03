F1 - Ferrari : Il annonce une catastrophe pour Hamilton ?

Benjamin Labrousse

En 2025, le septuple champion du monde Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Une occasion en or pour le Britannique dans l’optique d’obtenir un huitième sacre mondial ? Possible. Mais pour certains observateurs, l’arrivée de « King Lewis » au sein de la Scuderia ne serait pas tellement une amélioration du côté de l’écurie italienne. Explication.

Le transfert du siècle. C’est acté depuis plusieurs mois, Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari en 2025. Mais alors qu’il connaît un début de saison très compliqué chez Mercedes, le septuple champion du monde va-t-il réellement faire franchir un palier à la Scuderia ? Flavio Briatore lui, affirmait même l’inverse il y a quelques jours.

« Il pourrait avoir du mal à rester devant Charles »

« Si Hamilton était déjà chez Ferrari aujourd’hui, il ferait les mêmes choses que Leclerc, qui est un pilote rapide, bien que souvent sous-estimé. Mais malgré les capacités incontestables de Hamilton, la concurrence interne avec Leclerc pourrait s’avérer plus difficile qu’il ne le pense. En fin de compte, il pourrait avoir du mal à rester devant Charles parce qu’il fait partie de ces pilotes qui ne font pas beaucoup d’efforts si la voiture n’est pas bonne. Il pourrait être humilié dans le pire des cas » , déclarait ainsi l’Italien.

« Hamilton ne pourra pas trop y contribuer »