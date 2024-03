F1 : Leclerc met la pression à Verstappen !

Hugo Chirossel

Alors que Max Verstappen a remporté les deux premiers Grand Prix de la saison, suivi de son coéquipier Sergio Pérez, Ferrari est la seule équipe à avoir réussi à se faire une place sur le podium aux côtés des deux Red Bull. Charles Leclerc voit de nets progrès chez la Scuderia et estime que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il puisse concurrencer l’écurie autrichienne.

Après avoir remporté les trois derniers titres de champion du monde, Max Verstappen semble déjà lancé vers son quatrième. Le Néerlandais s’est imposé sans trop de problèmes lors des deux premiers Grand Prix de la saison, que ce soit à Bahreïn ou en Arabie Saoudite. À chaque fois, il était suivi de son coéquipier Sergio Pérez et seules les Ferrari ont réussi à terminer sur la troisième marche du podium, d'abord Carlos Sainz, puis Charles Leclerc.

« Une question de temps avant que nous ne mettions un peu plus de pression sur la Red Bull »

Troisième en Arabie Saoudite, Charles Leclerc estime que « la course a été positive. Je pense que nous faisons de petits pas dans la bonne direction. Si je regarde les six ou sept derniers mois, nous sommes l’équipe qui s’est le plus améliorée et nous réduisons lentement l’écart. L’écart est encore assez important, mais si nous continuons à travailler comme ça, je suis sûr que ce n’est qu’une question de temps avant que nous ne mettions un peu plus de pression sur la Red Bull », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Je suis sûr que notre moment viendra »