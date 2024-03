F1 : Hamilton en galère chez Ferrari ?

Hugo Chirossel

Avant même le début de la saison, Lewis Hamilton a annoncé son choix de quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari à partir de 2025. Une décision sur laquelle s’est exprimé Mika Häkkinen. Le double champion du monde estime que c’est un grand changement pour le Britannique et qu’il pourrait connaître des difficultés d'adaptation chez la Scuderia.

Arrivé en 2013, Lewis Hamilton vit sa dernière saison chez Mercedes. À partir de 2025, le septuple champion du monde a décidé de prendre la direction de Ferrari, où il succédera à Carlos Sainz. Mais Lewis Hamilton fait-il le bon choix ? Mika Häkkinen semble avoir quelques doutes à ce sujet.

F1 - Red Bull : Le successeur de Verstappen déjà connu ? https://t.co/mrK9yU9Q3G pic.twitter.com/h9hS1u4zRb — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«Ce n’est pas une question d’ailerons, c’est une question de personnes»

« Je vois bien qu’il veut gagner, bien sûr, comme tout le monde veut gagner. Il pense peut-être que Mercedes n’est pas capable de lui donner une voiture dans laquelle il peut gagner. Il est probable qu’il voit cette opportunité qu’avec Ferrari. Il pense que Ferrari peut lui donner une voiture gagnante. Il voulait changer, tout simplement. Il est chez Mercedes depuis si longtemps, et il a tout réussi avec Mercedes. Il veut maintenant aller dans une autre équipe et essayer de trouver le même type de parcours, pour qu’un jour, ils puissent gagner le titre à leur tour. Mais c’est une question de personnes. Ce n’est pas une question d’ailerons, c’est une question de personnes », a déclaré Mika Häkkinen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

«Passer maintenant à une équipe italienne, où il n’a pas d’expérience, c’est un grand changement pour lui»