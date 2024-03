F1 - Alpine : Le fiasco est total

Arnaud De Kanel

Si les deux premiers Grand Prix de la saison ont souri à Red Bull, Alpine ne peut pas en dire autant. Comme on pouvait le craindre, l'écurie tricolore est en retard sur ses rivales et après deux courses, elle s'affirme comme la dernière force du plateau. Un fiasco sur toute la ligne.

La saison 2024 de Formule 1 vient tout juste de débuter qu'elle vire déjà au fiasco pour Alpine. A Bahreïn comme à Djeddah, les monoplaces de Pierre Gasly et d'Esteban Ocon ont été sorties en Q1 et ça ne s'est guère amélioré sur la course les lendemains. La semaine passé en Arabie saoudite, Gasly avait même été contraint à l'abandon à l'issue du premier tour après avoir décelé un problème avec sa boîte de vitesses avant le départ, lors du tour de formation. La situation est loin d'être évidente à vivre pour les deux pilotes.



F1 : Hamilton s'en va, une future star est attendue chez Mercedes https://t.co/7PwTIYcmN7 pic.twitter.com/jtHikQMdxi — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

«On maximise tout ce qu’on peut en ce moment»

« Il va falloir être patients, c’est sûr qu’on y travaille, on veut amener des solutions. Je serai à l’usine cette semaine pour trouver des réponses et des directions pour l’équipe. On maximise tout ce qu’on peut en ce moment et on remercie tout le monde pour le soutien, ça fait chaud au cœur », confiait notamment Esteban Ocon au micro de Canal+ en Arabie saoudite.

«C'est une période difficile pour tout le monde»