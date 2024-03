F1 : Gros coup dur pour Gasly, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Samedi dernier, Alpine a de nouveau connu un Grand Prix compliqué. Si Esteban Ocon a bataillé jusqu’au bout afin de ramener un point de Djeddah, Pierre Gasly, lui, a été contraint d’abandonner au bout d’un tour seulement. Victime d’un problème mécanique, le pilote Français s’est rapidement exprimé concernant la mauvaise forme de l’écurie tricolore.

Rien ne sourit à Alpine. Samedi, l’écurie basée à Enstone a vécu un Grand Prix d’Arabie Saoudite plus que compliqué. Dès les qualifications, le duo Pierre Gasly - Esteban Ocon n’a pas réussi à passer la Q1. Mais la journée de samedi fut particulièrement frustrante pour Gasly. En effet, le Normand a subi un gros problème au niveau de sa boîte de vitesses, le contraignant à abandonner dès le premier tour.

« C'est une période difficile pour tout le monde »

« Ça ne nous sourit clairement pas. Nous avons trouvé des dégâts sur la voiture après les qualifications, c’est peut-être lié. Il va falloir analyser ce qu'il s'est passé. Je suis déçu pour toute l'équipe. C'est une période difficile pour tout le monde alors que tout le monde place beaucoup d'efforts pour faire en sorte d'aller de l'avant » , a expliqué Pierre Gasly dans des propos relayés par Sports Auto .

« C’est un sport mécanique, cela peut arriver »