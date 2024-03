F1 : Hamilton galère, Mercedes prépare du lourd

Benjamin Labrousse

Le début de saison de Mercedes n’est clairement pas à la hauteur des attentes. L’écurie allemande est clairement en difficulté avec la W15, dont le train arrière donne le tournis à Lewis Hamilton. Si de gros progrès sont attendus en ce sens, Toto Wolff a récemment évoqué le sujet, affirmant que les Flèches d’Argent pouvaient renverser la vapeur.

7ème puis 9ème lors des deux premiers Grand Prix de la saison, Lewis Hamilton déçoit. Depuis le début de saison, le septuple champion du monde se plaint régulièrement de la monoplace développée par Mercedes : la W15. Le Britannique, qui a opté pour des réglages différents de ceux de son coéquipier George Russell sur sa voiture, ne parvient pas à faire la différence, ni en qualifications, mais encore moins en course. Forcément très déçu par cette entame de 2024, le directeur des Flèches d’Argent Toto Wolff s’est exprimé sur les problèmes actuels de Mercedes.

« On peut se sentir découragés, mais on essaie de changer les choses »

« En tant que compétiteurs, lorsque nous avons de tels résultats, on peut se sentir découragés, mais on essaie de changer les choses en ayant la motivation nécessaire pour la semaine à venir » , a ainsi expliqué Toto Wolff dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « C'est pourquoi nous croyons que nous pouvons renverser la vapeur. Nous pensons que notre organisation peut y parvenir. Je suis sûr à 100 % que nous pouvons le faire » .

« Nous n'avons pas fait preuve d'un excès de confiance »