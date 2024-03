F1 : Sensation chez Ferrari, il balance sur son avenir

Pierrick Levallet

Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Ferrari a appelé Oliver Bearman à la dernière minute pour remplacer Carlos Sainz Jr. Et pour ses débuts en F1, le Britannique a impressionné aux côtés de Charles Leclerc puisqu'il a terminé à la septième position. Le jeune pilote de 18 ans espère d'ailleurs pouvoir obtenir en place de titulaire au sein d'une écurie pour la saison prochaine.

«Je pense que j’ai fait un travail décent»

« Je ne sais pas ce que je peux faire d’autre, parce que je ne pense pas être de nouveau en F1 pour le reste de l’année. C’était donc mon objectif, faire une belle performance ce week-end. Je pense que j’ai fait un travail décent, donc ça me va et c’est tout ce que je peux faire. Je peux aussi continuer à pousser en F2 et croiser les doigts, c’est tout » a d’abord expliqué Oliver Bearman dans des propos rapportés par F1 Only .

«Être en F1 en 2025 ? Ce serait vraiment fantastique»