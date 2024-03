F1 - Red Bull : Le successeur de Verstappen déjà connu ?

Arnaud De Kanel

Chez Red Bull depuis le début de sa carrière, Max Verstappen pourrait changer d'air la saison prochaine. Ces dernières semaines, le triple champion du monde en titre a été associé à Mercedes qui aimerait frapper un gros coup pour remplacer Lewis Hamilton. Liam Lawson espère en profiter afin de récupérer un baquet dans l'écurie autrichienne.

Red Bull est une usine à phénomènes. La stratégie du groupe est orientée sur la jeunesse et de nombreux pilotes talentueux ont été formés. Max Verstappen en fait partie, lui qui pourrait quitter l'écurie autrichienne à l'issue de la saison pour rejoindre Mercedes et remplacer Lewis Hamilton. Red Bull pourrait alors se tourner sur le profil de Liam Lawson, membre du giron. Le Néo-Zélandais ne rêve que de ça.

«Mon rêve est de piloter pour Red Bull»

« Honnêtement, il n’y a pas de calendrier fixe pour mon avenir, je n’ai pas eu cette promesse de manière écrite. Il n’y a évidemment rien de gravé dans le marbre. Fondamentalement, pour moi, il s’agit de rester prêt et j’espère que nous aurons une opportunité à venir. Je veux être… évidemment, mon rêve est de conduire avec Red Bull. Je suis avec eux depuis plus de cinq ans maintenant. Et croyez-le ou non, quand j’étais enfant, c’était l’équipe pour laquelle je rêvais de piloter. Quand je suis allé pour la première fois en Europe, j’ai vu les pilotes juniors – à ce moment-là, je n’étais pas junior – mais j’ai toujours pensé que c’était tellement cool qu’il y ait ces jeunes enfants avec qui je courais et qui étaient sponsorisés par Red Bull sur leur équipement et avaient leurs propres voitures miniatures de Formule 1 avec Red Bull partout. Mon rêve est de piloter pour Red Bull, mais vous savez, en fin de compte, mon rêve est de piloter en Formule 1. Il est donc difficile de répondre à cette question », a déclaré Liam Lawson dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Mais le Kiwi ne fait pas de Red Bull une obsession puisqu'il se dit prêt à quitter l'écurie pour avoir sa chance ailleurs. Dans le cas contraire, il le vivrait très mal.

«Il me faudrait du temps pour digérer de ne pas avoir eu ma chance»