F1 : Avant Hamilton, Ferrari lance un autre pilote !

Arnaud De Kanel

En attendant l'arrivée de Lewis Hamilton, un autre pilote a eu l'occasion de prendre un départ au volant d'une Ferrari la semaine passée. Il s'agit du jeune Ollie Bearman, propulsé sur la grille suite au forfait de Carlos Sainz. Et le pilote britannique a fait forte impression samedi dernier à Djeddah.

Profitant du forfait de Carlos Sainz, opéré de l'appendicite, Ollie Bearman a pris part au premier Grand Prix de Formule 1 de sa carrière, le tout au volant d'une Ferrari, excusez du peu. Une opportunité qui avait tout d'un piège avec toute la pression que cela représente mais le jeune britannique a répondu présent avec la manière, en attendant que les Tifosi découvrent Lewis Hamilton en début d'année prochaine.

Débuts réussis pour Bearman

Onzième des qualifications, Ollie Bearman s'est finalement classé 7ème a l'arrivée à Djeddah. Une performance assez remarquable pour un premier départ en Formule 1 à seulement 18 ans. « Je suis assez jeune, donc c’est cool. J’ai grandi en regardant ces gars se battre et je ne me suis pas battu avec eux, mais c’était un plaisir de partager la piste avec eux. C’était un plaisir de recevoir cette reconnaissance. Lewis [Hamilton] m’a pratiquement sorti de la voiture, je me débattais un peu, c’était vraiment physique », avait alors déclaré Bearman. Le paddock est conquis, à l'image d'un certain Lewis Hamilton.

«Il a fait un travail phénoménal»