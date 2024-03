F1 : Sensation chez Ferrari, il annonce du lourd

Hugo Chirossel

Le week-end dernier lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite, Ollie Bearman a fait sensation. Le pilote Britannique âgé de seulement 18 ans a remplacé au pied levé Carlos Sainz, victime d’une appendicite. Selon Günther Steiner, il a clairement fait ses preuves et il n’est pas impossible qu’il obtienne un baquet la saison prochaine.

Onzième des qualifications à Djeddah, Ollie Bearman a terminé septième du premier Grand Prix de Formule 1 de sa carrière, le week-end dernier en Arabie Saoudite. Alors que Carlos Sainz a été victime d’une appendicite, le jeune pilote âgé de 18 ans a pris sa place dans la monoplace de Ferrari et a su faire ses preuves.

F1 - Red Bull : Le successeur de Verstappen déjà connu ? https://t.co/mrK9yU9Q3G pic.twitter.com/h9hS1u4zRb — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

« Il est évident que les équipes vont l’observer »

« Ollie Bearman a fait du très bon travail lorsqu’il a remplacé Carlos Sainz chez Ferrari à Djeddah, tout comme il l’avait fait lorsqu’il avait piloté pour Haas en EL1 au Mexique et à Abu Dhabi l’année dernière », a déclaré Günther Steiner, dans sa chronique sur le site de la F1. « Remplacer Carlos à la dernière minute, c’était beaucoup de pression pour lui. N’oublions pas qu’il était en pole position pour la course de F2 - il était déjà très enthousiaste à ce sujet - et qu’apprendre qu’il devait remplacer Carlos le lendemain n’a pas dû être facile à gérer. Mais vous n’auriez pas pu vous en douter. l est resté très calme tout au long de la course. Djeddah est l’un des circuits les plus difficiles du calendrier. Si vous faites une erreur, elle est généralement très coûteuse. Il a fait du bon travail et il est évident que les équipes vont l’observer . »

« Il y a de bonnes chances qu’il obtienne un siège l’année prochaine »