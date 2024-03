F1 : Ferrari a trouvé sa nouvelle pépite, elle jubile !

Jean de Teyssière

Envoyé à l'hôpital à cause d'une crise d'appendicite, Carlos Sainz Jr n'a pas pu disputer le Grand Prix d'Arabie saoudite le week-end dernier. C'est donc Oliver « Ollie » Bearman, le pilote réserve de la Scuderia qui l'a remplacé au pied levé et avec quel succès ! Le Britannique de 18 ans a battu plusieurs records de précocité et le responsable du développement des jeunes pilotes de la Ferrari Driver Academy est aux anges.

Ollie Bearman est-il un pilote en devenir ? Chez Ferrari, on ne veut pas s'enflamme et faire des plans sur la comète. Le jeune pilote de 18 ans est devenu le premier pilote à commencer directement avec Ferrari depuis 1972 et un certain Arturo Merzario. Il est devenu le plus jeune pilote de l'histoire à s'élancer pour Ferrari et est également le plus jeune pilote de l'histoire à avoir réussi à marquer des points, grâce à sa septième place.

«Le fait que Fred ait été assez courageux pour le mettre dans cette voiture en dit long»

Jock Clear, le responsable du développement des jeunes pilotes de la Ferrari Driver Academy, a réagi à la première course de son protégé, Ollie Bearman, dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « J’étais convaincu avant cela et je pense que le fait que Fred ait été assez courageux pour le mettre dans cette voiture ce week-end, dans ces circonstances, en dit long sur ce que nous avons déjà vu de lui. Je ne veux pas minimiser ou diminuer l’accomplissement, nous sommes vraiment, vraiment aux anges, mais nous l’avons en quelque sorte mis là en se disant qu’on pensait qu’il peut le faire. Et il a absolument justifié ce choix. »

«Je n’aurais pas pu espérer un meilleur week-end pour Ollie»