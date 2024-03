F1 - Verstappen : Énorme bombe, un accord est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis quelques semaines, Red Bull se retrouve au cœur de la polémique à cause de la situation de Christian Horner, qui serait désormais en guerre avec Jos Verstappen, le père du triple champion du monde en titre. Au point qu'un départ chez Mercedes soit régulièrement évoqué. Johnny Herbert croit même savoir qu'il existe un accord.

Accusé de comportement inapproprié avec une salarié de Red Bull, Christian Horner a été blanchi, mais la crise est loin d'être terminée au sein de l'écurie autrichienne puisque le lien serait rompu entre le patron de l'équipe et Jos Verstappen, le père du triple champion du monde en titre. A tel point qu'un départ du pilote néerlandais est désormais évoqué. Son nom circule même du côté de Mercedes qui cherche à remplacer Lewis Hamilton, futur pilote Ferrari à partir de 2025. Et pour Johnny Herbert, il existe même un accord entre les deux parties.

«Tout le monde avait peur», il balance sur Verstappen https://t.co/h6sB7bqobd pic.twitter.com/ZVaUXeih5M — le10sport (@le10sport) March 20, 2024

«J'ai entendu dire qu'ils étaient très proches d'un accord avec Mercedes»

« Ce n'est pas une bonne chose pour la F1 avec tout ce qui se passe. Cela n'aide pas la situation de Red Bull, qui a le meilleur pilote du monde en ce moment. Et ils sont très proches de le virer [Max Verstappen] de l'équipe. J'ai entendu dire qu'ils étaient très proches d'un accord avec Mercedes. C'est l'impact que cela pourrait avoir, la destruction possible de l'équipe et de tous les succès qu'ils ont eus », assure l'ancien pilote auprès de The Sun , avant de poursuivre.

«Ce serait fou que Max parte à cause de la situation»