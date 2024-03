F1 - GP d’Australie : Dos au mur, Ocon annonce la couleur

Benjamin Labrousse

Lors des deux premiers Grand Prix de la saison, Alpine n’a pas réussi à inscrire le moindre point. Pire, Esteban Ocon et Pierre Gasly semblent encore loin de pouvoir s’extirper de la Q1 en qualifications. Mais alors que les deux pilotes français n’ont cessé de faire preuve d’optimisme, c’est un Esteban Ocon déterminé qui s’est exprimé sur la prochaine course en Australie.

Alpine dos au mur. La nouvelle monoplace de l’écurie française, l’A524 est pour le moment synonyme d’échec. Trop lourde, la voiture de Pierre Gasly et d’Esteban Ocon ne permet pas aux deux Français de parvenir à se hisser ne serait-ce qu’en Q2, et encore moins d’engranger des points en course…

« Nous savons que nous devons être au sommet de notre art »

Néanmoins, un Esteban Ocon déterminé à faire mieux a annoncé la couleur pour le Grand Prix d’Australie ce dimanche (5h). « Chaque course représente une nouvelle occasion et nous nous rendons en Australie avec un optimisme renouvelé pour défier les écuries autour de nous. Nous connaissons les limites de notre package actuel et nous savons que nous devons être au sommet de notre art dès que nous prenons la piste. Pas seulement de mon côté au volant, mais aussi du côté de l’équipe avec la stratégie, les arrêts aux stands et l’optimisation des réglages » , a lâché le pilote Alpine, dans des propos relayés par Next-Gen Auto .

« La surface de la piste peut être un peu bosselée »