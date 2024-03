F1 : Calvaire pour Alpine, il fait une promesse

Benjamin Labrousse

Dire qu’Alpine a manqué son début de saison serait un euphémisme. L’écurie française connaît de gros problèmes avec sa monoplace, l’A524, qui ne permet clairement pas à Pierre Gasly ou à Esteban Ocon de performer ni en qualifications, ni en course. Pourtant, Ocon affirme que les siens sont déterminés à rapidement trouver des solutions.

Rien ne s’est passé comme prévu pour Alpine. Après deux Grand Prix, l’écurie française n’a toujours pas marqué le moindre point. Si le week-end dernier à Djeddah, Esteban Ocon a tenté le tout pour le tout afin d’exploiter sa monoplace, l’A524 est trop lourde, pas au point, et ne permet clairement pas à ses pilotes de performer. Pire pour Alpine, Pierre Gasly a été contraint d’abandonner dès le premier tour lors du Grand Prix d’Arabie Saoudite en raison d’un gros problème au niveau des boîtes de vitesses.

F1 : Gasly et Ocon préparent du lourd chez Alpine ! https://t.co/vpvEErL74T pic.twitter.com/ZnZ8ZMGQ64 — le10sport (@le10sport) March 8, 2024

« Nous étions plus rapides que ce que la voiture pouvait faire »

Au grand regret d’Esteban Ocon, l’A524 ne peut pas supporter le moindre degré de performance en course. « Nous avons navigué, nous nous sommes battus et il y a eu beaucoup de batailles. Mais à la fin, cela n’a pas suffi. Nous avions atteint un point que nous n’avons pas pu conserver. En fait, nous étions plus rapides que ce que la voiture pouvait faire à la fin, et nous avons reculé » , a ainsi expliqué le pilote français dans des propos relayés par Next-Gen Auto.

« Je vais continuer à pousser pour trouver des solutions avec les gars »