F1 : C’est le choc c’est Alpine, du lourd se prépare

Le début de saison d'Alpine est très loin de répondre aux attentes du constructeur français. Après deux courses, Pierre Gasly et Esteban Ocon se battent en fond de grille, ce qui commence à inquiéter en interne. Bruno Famin parle même de «choc» pour qualifier le début de saison d'Alpine. Mais il espère s'inspirer de McLaren pour changer la donne.

Après une saison 2023 décevante, Alpine entamait 2024 avec l'intention de redresser la barre en revenant dans la lutte pour le top 5 du classement des constructeurs. Finalement, l'écurie française a régressé. Au point de se battre en fond de grille. Alpine possède l'une des monoplaces les moins rapides du plateau ne permettant pas à Pierre Gasly et Esteban Ocon de se battre pour entrer dans les points. Bruno Famin confirme d'ailleurs que les premiers résultats sont un choc pour l'écurie française.

Famin choqué par les débuts d'Alpine

« Ça a été un choc. Nous nous attendions à un début de saison difficile, nous le savions et c'est ce que nous avons dit lors de la présentation de notre voiture, mais se retrouver en dernière ligne lors des qualifications [à Bahreïn] a été un choc, pour être honnête. Cela a confirmé le besoin d'un changement dans notre équipe, et nous l'avons fait. Nous voulons vraiment apporter ce que nous avons fait en piste à la fin de la saison dernière dans les usines : changer l'état d'esprit, libérer la créativité. Avoir trois directeurs techniques rend l'organisation beaucoup plus horizontale, beaucoup moins verticale. Plus d'activité, plus d'agilité, et la devise est vraiment de développer notre personne », assure le patron d'Alpine F1 dans des propos rapportés par Motorsport.com.

«Nous avons des développements à venir»