F1 : Hamilton dit déjà adieu à Mercedes ?

Benjamin Labrousse

En 2025, Lewis Hamilton rejoindra Ferrari. Mais avant cela, le Britannique espère réaliser une dernière saison réussie du côté de Mercedes, même si les deux premières courses ont été très décevantes. Loin d’être abattu, le septuple champion du monde s’est livré avec déjà un peu de nostalgie sur les Flèches d’Argent.

« King Lewis » sera-t-il au rendez-vous ? Attendu au tournant pour sa dernière saison chez Mercedes, Lewis Hamilton s’est manqué lors des deux premiers Grand Prix de la saison. 7ème à Bahreïn puis 9ème en Arabie Saoudite, le Britannique sait qu’il doit faire beaucoup mieux, et ce dès samedi prochain avec le Grand Prix d’Australie. Mais pour le septuple champion du monde, les prochaines courses seront aussi l’occasion de profiter de ces derniers moments au sein de l’écurie allemande, avec qui il a atteint les sommets du sport automobile...

« Il s’agit vraiment de tout donner »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , Lewis Hamilton fait le bilan de son début de saison : « C’est ainsi que nous travaillons ensemble en équipe. Nous n’avons pas remporté le championnat l’année dernière, mais terminer deuxième a été pour nous un véritable triomphe, avec une voiture avec laquelle nous avions vraiment du mal à nous battre également pour être dans les trois premiers au Championnat des Pilotes. Évidemment, j’étais loin d’être le premier, mais il y a quand même eu beaucoup de "victoires" en interne l’année dernière, et il s’agit vraiment de tout donner et de savoir que nous n’avons rien laissé de côté » .

« Il s’agit de profiter de ces moments »