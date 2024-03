F1 - Ferrari : Un phénomène prépare du lourd, Hamilton peut déjà trembler ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du Grand Prix d'Arabie Saoudite, Oliver Bearman a marqué les esprits. Septième à l'arrivée, le jeune britannique fait partie de pilotes ayant inscrit un point pour sa première course en F1. Ce n'est pas évidemment pas une première, mais parmi les pilotes qui ont réalisé la même performance avant Bearman, plusieurs ont réalisé une très grande carrière.

C'est une performance qui n'est pas passée inaperçue. Lors du précédent week-end de course en Arabie Saoudite, Oliver Bearman a été amené à remplacer Carlos Sainz en urgence. Ce n'est que le jeudi, quelques heures avant le début de la troisième et dernière séance d'essai libre que le jeune britannique, qui venait de décrocher la pole position en F2, a appris la nouvelle. En très peu de temps, il a donc du se familiariser à sa Ferrari pour ses débuts en F1. Onzième sur la grille et septième à l'arrivée du Grand Prix, Oliver Bearman a clairement marqué les esprits et pris rendez-vous avec le futur. Dans les points pour son premier Grand Prix, le Britannique a imité plusieurs grands pilotes.

Des champions du monde dans les points après leur première course

Et parmi ses pilotes, plusieurs sont devenus champions du monde, à commencer par Sebastian Vettel, dont les débuts sont comparables à ceux d'Oliver Bearman. En effet, celui qui deviendra quatre fois champion du monde est lancé dans le grand bain en 2007 à Indianapolis où il remplace Robert Kubica, une semaine après son terrible crash au Canada. Au volant de sa Sauber-BMW, Vettel terminera huitième est deviendra le plus jeune pilote à inscrire un point. Un record bien évidemment battu par Max Verstappen. D'autres champions du monde ont fait encore mieux. Chez Williams, Jacques Villeneuve part en pole à Melbourne en 1996 avant de termine deuxième de la course. Lewis Hamilton avec McLaren en 2007 terminera également sur le podium de sa première course, tandis que Kimi Räikkönen, Nico Rosberg ou encore Alain Prost ont également terminé dans les points leur premier GP.

D'autres pilotes prestigieux l'ont fait

Les champions du monde ne sont évidemment pas les seuls à avoir réussi cette performance, puisque noms prestigieux de la F1 l'ont fait. C'est le cas de Mark Webber, cinquième à Melbourne en 2002 ou encore de Carlos Sainz, neuvième en Australie en 2015 avec sa Toro Rosso. De son côté, Kevin Magnussen avait même réussi l'exploit de terminer deuxième de sa première course, il était alors chez McLaren. Sébastien Bourdais, Yuki Tsunoda ou encore Guanyu Zhou et Jarno Trulli ont également marqué des points pour leur début. Une liste évidemment non exhaustive à laquelle Oliver Bearman a ajouté son nom. Reste désormais à savoir si cela sera suffisant pour se faire une place en F1, et à plus long terme chez Ferrari afin de venir titiller Lewis Hamilton ou Charles Leclerc.