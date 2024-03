F1 : Duo avec Verstappen menacé ? Il se lâche sur Red Bull

Benjamin Labrousse

La saison vient à peine de commencer que Red Bull et Max Verstappen semblent déjà intouchables. Auteur de deux doublés (1ère et 2ème place) à Bahreïn et en Arabie Saoudite, l’écurie autrichienne impressionne. Si ces dernières années, le baquet de Sergio Perez a parfois été menacé aux côtés de Verstappen, le Mexicain estime que la pression est très forte chez Red Bull.

Tout roule pour Red Bull. Avec Max Vertsappen déjà auteur de deux victoires, l’écurie autrichienne semble se diriger tout droit vers un troisième titre de champion du monde des constructeurs consécutif. Mais RB peut également compter sur le bon début de saison de Sergio Perez, qui a terminé deuxième lors des deux premiers Grand Prix de l'année. Souvent sous le feu des critiques ces dernières années, le Mexicain s’est livré sur sa gestion de la pression.

« Il y a une raison pour laquelle beaucoup de pilotes n’ont pas survécu »

« Il y a toujours de la pression en Formule 1, il faut se rappeler que nous sommes au sommet du sport » , a lâché Sergio Perez dans des propos relayés par Next-Gen Auto . « Il y a donc toujours de la pression, il faut toujours être performant dans toutes les conditions, à toutes les courses, c’est normal. Mais chez Red Bull, cela a certainement un peu changé. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle beaucoup de pilotes n’ont pas survécu, parce que la quantité de pression, la quantité de concentration sur soi-même, ils ne mesurent pas la même chose dans toutes les équipes – et j’ai l’impression que la façon dont ils mesurent chez Red Bull est différente de n’importe qui d’autre » .

« Le plus important est de travailler avec votre équipe »