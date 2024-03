F1 : Verstappen répond Mercedes, panique chez Red Bull ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que son contrat s'achève en 2028 chez Red Bull, Max Verstappen pourrait bien partir beaucoup plus tôt. A cause de la crise au sein de l'écurie autrichienne, le Néerlandais est annoncé sur le départ et serait en discussions avancées avec Mercedes. Le triple champion du monde a d'ailleurs évoqué les contacts avec Toto Wolff.

Triple champion du monde en titre, Max Verstappen est sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull. Cependant, les récents évènements au sein de l'écurie autrichienne pourrait bien pousser le Néerlandais au départ et son nom circule même du côté de Mercedes qui cherche le pilote idéal pour remplacer Lewis Hamilton qui s'engagera chez Ferrari en 2025. Présent en Australie en marge du GP à Melbourne, Max Verstappen a d'ailleurs évoqué son avenir.

F1 - Verstappen : Énorme bombe, un accord est annoncé https://t.co/uD1mpLzOfA pic.twitter.com/8bHnS0GlxC — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

«C’est assez fixé là où je suis»

« Je pense qu’il y a toutes les raisons d’être heureux. La voiture va très bien. Il y a tellement de gens formidables dans l’équipe qui s’efforcent constamment d’obtenir de meilleurs résultats. C’est sur cela que je me concentre. Je me concentre sur la performance, je suis content, et quand je rentre chez moi, je ne pense à rien d’autre car c’est assez fixé là où je suis. Et c’est aussi là que je veux être. Cela a certainement été le meilleur début d’année jusqu’à présent pour moi, personnellement. Dans cette voiture, il y a juste un bon équilibre. Mais je pense aussi qu’en tant qu’équipe, nous avons très bien fonctionné, sans trop d’erreurs. J’en suis donc bien sûr très content et j’espère que nous pourrons continuer ainsi », lance le triple champion du monde dans des propos rapportés par Nexten-auto.com , avant d'en rajouter une couche.

«Avec Wolff, le respect a toujours été là»