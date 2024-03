F1 - GP d’Australie : Ocon-Gasly, le cauchemar pour Alpine

Arnaud De Kanel

Ce week-end, la Formule 1 fait escale à Melbourne pour y disputer le 27ème Grand Prix d'Australie de l'histoire. Couru en début de calendrier la saison passée, 3ème étape pour être plus précis, il avait été marqué par le cruel accident impliquant les deux Alpine d'Esteban Ocon et Pierre Gasly lors de l'avant dernier tour de course.

Le Grand Prix d'Australie peut parfois réussir aux Français comme Alain Prost, triple vainqueur, ou encore à Renault vainqueur avec Giancarlo Fisichella puis Fernando Alonso. Mais en 2023, Alpine n'a pas pu en dire autant à cause du double abandon de ses pilotes.

CETTE RELANCE DE COURSE 😳😳😳#AusGP #F1 pic.twitter.com/36wWZFL3z0 — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) April 2, 2023

Ocon et Gasly finissent dans le décor

Arrêté à deux reprises, le Grand Prix d'Australie 2023 était relancé pour les deux derniers tours avec des Alpine très bien placées pour aller chercher de très gros points. Sorti dans le 1er virage, Pierre Gasly avait tant bien que mal redressé sa monoplace, pas suffisamment pour éviter Esteban Ocon qu'il allait tassé quelques mètres plus tard dans le mur. Les dégâts étaient trop importants et les deux pilotes français avaient été contraints à l'abandon. Un scénario absolument cauchemardesque pour Alpine.

«C’est un incident de course»