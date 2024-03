« Tout le monde avait peur », il balance sur Verstappen

Benjamin Labrousse

Auteur d’un début de saison très compliqué avec Alpine, Esteban Ocon a profité de sa pause d’une semaine avant le Grand Prix d’Australie pour apparaître dans le podcast High Performance. Le pilote français y a notamment évoqué son passage en Formule 3, où un certain Max Verstappen semait déjà la terreur.

La carrière d’un pilote de F1 est souvent dotée de rebondissements. Néanmoins, nombreux sont les pilotes à être passés par les catégories inférieures. De la Formule 3 à la Formule 2 en passant par le karting, certains membres de la grille actuelle se sont par ailleurs rencontrés avant de batailler dans la catégorie reine. C’est notamment le cas d’Esteban Ocon avec Max Verstappen.

« Tout le monde avait un peu peur de Jos et de Max à l’époque »

Présent sur le podcast High Performance , le pilote Alpine a raconté de belles anecdotes sur ses batailles en kart, puis en Formule 3, avec Max Verstappen : « C’était très intense, mais tout le monde avait un peu peur de Jos et de Max à l’époque, parce que Jos avait déjà piloté en Formule 1, et il est donc connu pour sa férocité et la peur qu’il peut faire en parlant à d’autres jeunes enfants et tout ça sur les pistes de karting. Tout cela m’a permis d’apprendre beaucoup sur la façon de courir et j’espère que cela lui a permis d’apprendre beaucoup aussi » , a lâché Ocon dans des propos rapportés par Next-Gen Auto .

« J’ai donc apprécié les courses avec Max »