F1 : «J’ai pleuré», il raconte son calvaire chez Mercedes

Avant de débarquer chez Renault (devenu Alpine) en 2020, Esteban Ocon a connu des débuts difficiles en F1. Après avoir commencé sa carrière chez Manor en 2016, le Français a rejoint Force India en 2017, qui est devenu Racing Point en 2018. Mais après deux saisons, le pilote a perdu son volant. Esteban Ocon a alors connu une année en retrait, puisqu’il était le pilote réserviste de Mercedes en 2019. Le natif d’Évreux a alors pu apprendre aux côtés de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui dominaient la F1 à cette époque. Mais malgré tout, Esteban Ocon avoue avoir vécu un calvaire au sein de l’écurie allemande.

«C’était assez difficile»

« 2019 ? En arrivant à la première course, j’ai demandé à Mercedes quand j’allais tester la voiture, et ils m’ont répondu ‘oui, tu vas la tester dans trois ou quatre mois’. Je suis ensuite revenu dans la voiture et j’ai pleuré dans le parking, je m’en souviens. Heureusement, nous avons trouvé la solution pour revenir. Je pense que c’était le moment le plus bas, en Australie, en 2019. J’étais super content pour l’équipe aussi pour le succès qu’ils avaient parce que j’en faisais partie, je contribuais avec le travail sur le simulateur, tout le développement. Mais je me disais ’si je conduisais aussi cette voiture en course ? Elle est si dominante, si rapide’. Je me voyais, mais je n’étais pas là, sur la piste, et c’était assez difficile » a ainsi révélé le pilote d’Alpine dans le podcast High Performance et dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

