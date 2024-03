F1 : Verstappen a peur de Ferrari

Jean de Teyssière

Le troisième Grand Prix de la saison a lieu en Australie et le début de la course aura lieu ce dimanche, à 5h du matin, heure française. Comme à chaque fois depuis le début de la saison, Max Verstappen s'élancera en pole position, après trois séances de qualifications plus compliquées que d'habitude. Derrière lui, en deuxième position, Carlos Sainz (Ferrari) lui mettra la pression et le triple champion du monde s'en méfie.

Max Verstappen, à cheval sur les deux saisons, vient de réaliser sa quatrième pole position de suite. En Australie, le triple champion du monde de Formule 1 va piloter pour tenter d'égaler son record établi la saison dernière avec dix victoires consécutives. Pour cela, il lui faudra réaliser une course parfaite et résister à la pression mise par Ferrari qui a placé Carlos Sainz en première ligne. Le pilote espagnol, qui dispute sa dernière année avec l'écurie italienne, espère bien jouer un mauvais tour à Red Bull.

«Le week-end a été piégeux mais on a réussi à faire la pole à la fin»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Max Verstappen, qui partira en pole position en Australie, paraissait soulagé de ses séances de qualifications : « Je ne m’y attendais pas mais je suis très heureux de la Q3. Les deux tours étaient très bons. Le week-end a été piégeux mais on a réussi à faire la pole à la fin, donc nous sommes très satisfaits. »

«Ferrari est aussi très rapide sur les longs relais»