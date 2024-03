F1 : Polémique chez Red Bull, Verstappen pousse un coup de gueule

Hugo Chirossel

Alors que Christian Horner est accusé de comportement inapproprié envers une employée, Red Bull est en pleine polémique. Un sujet dont ne veut plus parler Max Verstappen. Le triple champion du monde a fait savoir qu’il ne voulait plus être impliqué dans ce genre de sujet, même s’il affirme que cela n’affecte en rien ses performances.

Max Verstappen en a marre. Alors que l’affaire Christian Horner agite encore le paddock, le triple champion du monde en titre est régulièrement interrogé à ce sujet. Mais il ne veut plus répondre aux questions liées à l’avenir du patron de Red Bull et se concentrer sur son travail : pilote.

F1 : «Rien de fou», l’énorme sortie de Verstappen sur Ferrari https://t.co/FJrhri5z5S pic.twitter.com/oFvzk8dJuR — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

« Je suis le pilote et je suis ici pour l’aspect performance des choses »

« Je ne veux toujours pas être trop impliqué dans ce genre de choses. Parce qu’en fin de compte, je suis le pilote et je suis ici pour l’aspect performance des choses. C’est pour cela que je suis embauché. Mais d’après ce que je sais, tout a été géré de la bonne manière. Je n’entrerai pas dans les détails de ce côté-là parce que je n’en sais pas plus et je ne veux pas non plus le savoir, car ce n’est pas mon travail ou ma tâche au sein de l’équipe », a déclaré Max Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Il est très facile de remonter dans la voiture et de performer sans être perturbé »