F1 : Grande première pour Alpine, Ocon jubile

Hugo Chirossel

En grandes difficultés depuis la reprise, Alpine a atteint la Q2 pour la première fois de la saison ce week-end lors du Grand Prix d'Australie. C’est Esteban Ocon qui a réussi à franchir la Q1 pour la première fois, lui qui s’élancera de la 15e place sur la grille de départ. Le Français n’a pas caché sa joie après la séance de qualification.

Une petite éclaircie dans le début de saison cauchemardesque d’Alpine. Pour la première fois de l’année, l’écurie française a réussi à franchir la Q1 pour atteindre la Q2 lors des qualifications du Grand Prix d’Australie, par l’intermédiaire d’Esteban Ocon. Ce dernier partira de la 15e place sur la grille de départ ce dimanche, tandis que son coéquipier Pierre Gasly s'élancera de la 17e position.

« Ça fait du bien de voir que ce qu’on fait porte ses fruits »

« Ça montre qu’on ne lâche rien, que ce soit pour une 15e place ou à l’avant, on doit toujours progresser. C’est ce qu’on a fait, on arrive à passer en Q2, on ne va pas dire que c’est un soulagement, mais c’est une belle progression et ça fait du bien de voir que ce qu’on fait porte ses fruits », a confié Esteban Ocon au micro de Canal+ après la séance de qualification.

« On arrive à maximiser le potentiel de la voiture »