F1 : Un proche de Verstappen répond à Mercedes

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton a décidé de rejoindre Ferrari à partir de 2025, Mercedes pense notamment à Max Verstappen pour lui succéder. Toto Wolff a indiqué qu’il était prêt à donner du temps au Néerlandais pour se décider. Des propos auxquels a répondu Helmut Marko, qui estime que le double champion du monde a de grandes chances de rester chez Red Bull.

Le mercato s’annonce très animé en Formule 1. Tout a commencé par le choix de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari à partir de 2025, qu’il a annoncé avant même le début de la saison. Et pour remplacer le septuple champion du monde, Mercedes aimerait bien s’attacher les services de celui qui a remporté les trois saisons précédentes : Max Verstappen.

F1 - Ferrari : Leclerc prévient Verstappen https://t.co/XvcEw2fXvo pic.twitter.com/hEsOntat93 — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

« Nous devons lui donner le temps de réfléchir »

Un intérêt que Toto Wolff ne cache pas : « À l’heure actuelle, Max est dans la voiture la plus rapide et c’est ce qu’un pilote va toujours regarder en premier. Il se trouve à une étape fantastique de sa carrière et ce sera alors une décision qui lui appartiendra de se dire : est-ce un environnement qui me convient encore et si non, où est-ce que je veux aller ? Je pense que ce qui le pousse à réfléchir à d’autres options, c’est parce qu’ils ont des difficultés dans leur équipe. Je pense que nous devons lui donner le temps de réfléchir à la façon dont il veut organiser son avenir sans nous donner de pression », a déclaré le patron de Mercedes vendredi.

« Tant que nous pouvons lui offrir une voiture compétitive, je pense que son avenir n’est pas un problème »