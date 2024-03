F1 - Ferrari : Leclerc prévient Verstappen

Benjamin Labrousse

Grand spécialiste des qualifications, Charles Leclerc a finalement terminé 5ème de la séance de ce samedi matin à l’occasion du Grand Prix d’Australie. S’il partira 4ème en raison d’une pénalité reçue par Sergio Perez, le Monégasque a reconnu un petit temps faible, et affirme que l’écart avec Max Verstappen sera dur à combler en course.

La grille de départ du troisième Grand Prix de la saison est connue. Sans surprise, Max Verstappen a une nouvelle fois obtenu la pole position. Derrière l’inévitable champion du monde, Carlos Sainz et Sergio Perez ont tous deux réalisé une bonne séance de qualification ce samedi matin. Néanmoins, le Mexicain a écopé de trois places de pénalités et s’élancera sixième ce dimanche. Cela permet à Charles Leclerc de grappiller une place, lui qui partira donc quatrième.

« Demain, il faudra se rattraper»

Dans des propos relayés par Motorsport.com , le pilote Ferrari s’est exprimé sur sa séance de qualifications assez compliquée : « On a galéré un petit peu plus sur cette qualif, on a perdu un petit peu le rythme. En EL3, le feeling était déjà un peu parti. Je n'ai pas dû faire un bon job pour bien anticiper l'évolution de la piste, donc on va regarder ça. Le rythme de course était quand même bon donc, demain, il faudra se rattraper. Je sentais déjà quelque chose en EL3. Mais je me suis dit que je retrouverais la confiance en qualifications, ce qui marche la plupart du temps, mais pas aujourd'hui. L'avant n'était pas aussi bon que ce que je voulais » .

«Ils avaient plus de marge que ce qu'on pensait initialement»