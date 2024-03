F1 : Hamilton chez Ferrari, le clan Schumacher se lâche

Arnaud De Kanel

Si Red Bull est venue équilibrer les débats avec l'affaire concernant Christian Horner, Ferrari et Lewis Hamilton monopolisent l'attention sur eux depuis plusieurs semaines et l'annonce du transfert du Britannique. Les observateurs les plus avisés y vont de leur prédiction, à l'image de Ralf Schumacher qui émet des doutes sur la réussite du septuple champion du monde sous les couleurs italiennes.

L'annonce de la venue de Lewis Hamilton chez Ferrari en 2025 suscitent de nombreuses réactions. Forcément, tout le monde se demande si le pilote britannique sera en capacité ou non d'aller décrocher un huitième titre historique, tandis que d'autres s'interrogent sur sa comptabilité avec Charles Leclerc. Ralf Schumacher a des doutes.

F1 - Mercedes : Hamilton annonce du lourd ! https://t.co/XNJqH5gIEY pic.twitter.com/GwHc1scqFD — le10sport (@le10sport) March 21, 2024

«Hamilton ne pourra pas trop y contribuer»

« Hamilton doit sentir qu’il peut gagner pour pouvoir rouler vite. La question est donc : va-t-il rester dans l’air du temps à mesure que les nouvelles règles entreront en vigueur en 2026 ?Car avec les nouvelles règles, le style de pilotage change également et cela pourrait lui poser des difficultés. Il apportera certainement son expertise et ses idées. Mais je pense que Ferrari est déjà sur la bonne voie. Hamilton ne pourra pas trop y contribuer. Hamilton va immédiatement tenter de surpasser Leclerc. Il essaiera également de convaincre les ingénieurs et ceux en charge du développement de la voiture de suivre son chemin », a déclaré le frère de Michael Schumacher dans des propos relayés par Nextgen-Auto . A la place de Frédéric Vasseur, ce dernier aurait choisi Max Verstappen.

«Je ne pense pas qu’il ait les qualités de Verstappen»