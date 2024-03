F1 : Gros retour chez Ferrari, il raconte son calvaire

Arnaud De Kanel

Absent du Grand Prix d'Arabie saoudite suite à une opération de l'appendicite, Carlos Sainz a effectué son retour sur la piste vendredi à Melbourne. Le lendemain, le pilote espagnol a brillé en signant le deuxième temps des qualifications derrière Max Verstappen. Un vrai bonheur pour lui après deux semaines très délicates.

Carlos Sainz a effectué son grand retour dans la monoplace Ferrari. Forfait pour la deuxième manche de la saison en Arabie saoudite, le pilote espagnol s'est illustré en réalisant un temps canon lors des qualifications. Grâce à cette très belle performance, il partira en première ligne à Melbourne dimanche matin, derrière l'inévitable Max Verstappen. Une première victoire pour le revenant, très marqué par son intervention chirurgicale.

F1 : Verstappen a peur de Ferrari https://t.co/6Ua3UHArvj pic.twitter.com/KU3eeBZiyM — le10sport (@le10sport) March 23, 2024

«Je ne vais pas mentir, je ne suis pas dans l’état le plus à l’aise que j’ai connu»

« Ces deux semaines ont été difficiles, beaucoup de temps au lit à attendre de voir si j’allais pouvoir venir ici, et réussir à me placer en première ligne, je n’y croyais presque pas. Mais je suis heureux d’être là et de me battre avec les Red Bull. J’étais un peu rouillé au début mais j’ai réussi à me mettre dans le rythme. Je ne vais pas mentir, je ne suis pas dans l’état le plus à l’aise que j’ai connu, mais j’ai pu réussir à faire les choses, et j’ai pu pousser à fond. Alex [Albon] m’avait prévenu, on ressent davantage les forces G, on doit mieux tenir son buste », a déclaré Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto . La journée a en revanche été plus contrasté pour son coéquipier Charles Leclerc.

«On fera du mieux possible»