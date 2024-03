F1 : «Rien de fou», l’énorme sortie de Verstappen sur Ferrari

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors Charles Leclerc a largement dominé la deuxième séance d'essais libres à Melbourne, Ferrari semble en grande forme et donc en mesure de venir titiller Red Bull. Pas de quoi inquiéter Max Verstappen, toujours sûr de sa force, et qui n'a visiblement pas l'impression d'être menacé par les Ferrari.

Après avoir largement dominé les deux premières courses de la saison, Max Verstappen peut être sûr de sa force en arrivant à Melbourne. Cependant, la première journée en Australie na pas de quoi totalement rassurer Red Bull. Sorti trop large lors de la première séance d'essais libre, le triple champion du monde a abimé son fond plat, ce qui a impacté la suite de sa journée. Verstappen a effectivement débuté la deuxième séance d'essais libres avec du retard ce qui a permis à Charles Leclerc de le devancer de quasiment quatre dixièmes tandis que Carlos Sainz, troisième, pointe à seulement cinq centièmes de la Red Bull. Pas de quoi inquiéter Max Verstappen qui ne panique pas malgré les progrès de Ferrari.

Verstappen pas du tout inquiet par Ferrari

« Malheureusement, c’était un peu compliqué à cause de ce qui s’est passé lors des EL1. Je suis allé trop loin et j’ai endommagé le plancher, ainsi que le châssis, donc ça a pris un peu de temps pour réparer ça malheureusement, donc j’ai perdu environ 20 minutes. Mais on s’est très vite rattrapé avec l’équipe. Donc j’ai quand même plus ou moins terminé le programme. Sur les longs relais, j’aurais aimé peut-être quelques tours de plus mais il nous a manqué 20 minutes, c’est comme ça que ça se passe. Tout allait bien, je pense que Ferrari est rapide mais de notre côté, il y a aussi quelques choses supplémentaires que nous pouvons peaufiner. Donc rien de fou et rien d’inquiétant. Mais oui ils ont l’air d’avoir fait un pas en plus depuis le dernier Grand Prix », assure le pilote néerlandais dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.

Pérez est beaucoup moins rassuré