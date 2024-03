F1 - Hamilton : Alonso répond cash à Mercedes !

Pierrick Levallet

Puisque Lewis Hamilton rejoindra Ferrari en 2025, Mercedes va devoir lui trouver un remplaçant pour la saison prochaine. Parmi les noms évoqués, il y a celui de Fernando Alonso. L'Espagnol pourrait apporter toute son expérience à l'écurie allemande. Mais pour le pilote de 42 ans, la priorité reste Aston Martin pour l'instant.

«Je ne veux pas me précipiter»

« Je ne veux pas attendre jusqu'à l'été, parce que je pense que ce sera injuste pour moi et pour l'équipe si elle doit trouver d'autres options et des choses comme ça. Mais je ne veux pas non plus me précipiter et prendre une décision alors que je n'ai pas la tête à l'année prochaine. Comme je l'ai dit, je suis surtout concentré sur le développement de la voiture après les retours des premières courses. Tout est tellement excitant à propos de l'amélioration de la performance que je me dis 'ah, ce n'est pas le bon moment pour penser à ça' » a d’abord expliqué Fernando Alonso dans des propos rapportés par Motorsport.com .

«Ma loyauté envers Aston Martin est la priorité»